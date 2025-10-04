Calciomercato Lazio | Kamenovic resta a Formello: il retroscena sugli Emirati Arabi

RASSEGNA STAMPA - La Lazio ha annunciato di aver ceduto Mohamed Fares in prestito al Forte Virtus. Il giocatore algerino si è trasferito, ormai da tempo relegato al ruolo di esubero, si è, così, trasferito negli Emirati Arabi, permettendo a Lotito di risparmiare su parte del suo ingaggio.

Per convincere l'algerino a trasferirsi, il club biancoceleste ha prolungato il suo contratto, inizialmente in scadenza giugno, fino al 2027, così da permettere anche al club arabo di acquistarlo ed, eventualmente, venderlo altrove. Secondo quanto svelato da Il Messaggero, la Lazio avrebbe provato a portare avanti lo stesso tipo di operazione anche per Dimitrije Kamenovic, ma questa sarebbe stata rifiutata.

Pubblicato il 03/10