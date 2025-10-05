RIVIVI DIRETTA - Lazio, Ianni in conferenza: "Non era facile per mille motivi. E sul modulo..."

La Lazio pareggia all’Olimpico col Torino, al triplice fischio il risultato è 3-3. In conferenza stampa, per analizzare la prestazione dei suoi, è intervenuto Marco Ianni, il vice di Sarri. Le sue considerazioni: "Il mister non è qui perché non si è sentito bene, ha avuto dei giramenti di testa e il finale di partita anche ha inciso. Vi porto le sue scuse. Un passo indietro no, era una partita difficile perché il Toro era una squadra che sì aveva perso però ha vinto a Roma e col Parma. Non mi sento di dire un passo indietro, non è stata una settimana facile per diversi motivi. Non avevamo tanti giocatori, non è un alibi ma effettivamente è stata una problematica per la gestione anche a gara in corso. Rispetto a Genova siamo stati meno bravi a provare a chiuderla quando eravamo in vantaggio, ci siamo abbassati e gli abbiamo permesso di venire nella nostra metà campo. Hanno individualità che sanno far male. Non era assolutamente facile per mille motivi, siamo abituati a guardare il bicchiere mezzo pieno e pensiamo positivo”.

“È chiaro che questo è un modulo che durante il periodo estivo e in queste settimane, abbiamo sempre provato e l’abbiamo pensato come alternativa a gara in corso. L’abbiamo utilizzato perché la squadra rispondeva bene, ora al di là del modulo dobbiamo trovare equilibrio che ci permette di non concedere tanto all’avversario. Oggi in modo particolare era un modulo anche molto più offensivo, l’avevamo messo in preventivo che potevamo concedere qualcosa in più per creare. Sul 2-2 è diventato difficile. Dobbiamo essere bravi a trovare equilibrio, bisogna dire bravi ai ragazzi e anche a quelli che sono entrati hanno dimostrato di essere parte integrante di questo gruppo”.

“Il pareggio ti permette di affrontare la sosta con un sorriso in più e un po’ di energia. Da parte nostra ci sarà un ringraziamento alla squadra per quello che ha fatto sul 2-3. Non dovevamo addormentare la partita dopo il 2-1 contro una squadra che non aveva nulla da perdere, dovevamo giocare nella metà campo avversaria per cercare di chiuderla. Basic e Hysaj non giocavano da tanto tempo, Nuno e Dia erano stanchi e dovevamo cercare di andare a fare il terzo gol per poi addormentare dopo la partita".

Pubblicato il 4/10 alle 18.02