Lazio, Ianni spiega il perché dei cambi: le condizioni di Tavares e Dia

La Lazio non va oltre il pareggio - acciuffato al 102' - contro il Torino. Allo Stadio Olimpico, dopo un lungo check del VAR, è Danilo Cataldi a presentarsi dagli undici metri e realizzare il gol che vale il 3-3 definitivo. Al termine della sfida è intervenuto in conferenza stampa il vice allenatore di Sarri, Marco Ianni, che ha spiegato i cambi fatti nel corso del secondo tempo.

"Basic e Hysaj non giocavano da tanto tempo, Nuno e Dia erano stanchi e dovevamo cercare di andare a fare il terzo gol per poi addormentare dopo la partita".

