Torino, Baroni a Dazn: "Ringrazio il popolo laziale. Ho dato tutto ciò che avevo"

Nel post partita di Lazio - Torino, il tecnico granata Marco Baroni ha commentato la sfida ai microfoni di Dazn.

“Il rimpianto è grande anche vedendo i numeri, abbiamo fatto 17 tiri. La strada è questa la squadra ha fatto molto bene sotto tutti gli aspetti. Cercavamo una prestazione convincente dopo Parma. Subiamo troppo, aldilà del merito, visto che la squadra ha fatto bene difensivamente. Abbiamo anche qualxche giorno da far crescere, ma questa è la strada e questo è il percorso”.

“Noi nel progetto tecnico abbiamo preso giocatori anche da far crescere, che vengono da campionati con pochi minutaggi. Oggi abbiamo fatto molto bene, la squadra ha ampi margini di miglioramento e i ragazzi lo sanno. Voglio personalità, che la squadra giochi e crei. Ora c’è da lavorare, peccato ci sia la sosta, ma sono molto fiducioso”.

“Dobbiamo trovare della solidità, di squadra e non di reparto. Oggi la Lazio ci ha fatto fare un po’ la partita, poi hanno un giocatore molto veloce e l’hanno sfruttato. Dobbiamo alzare, migliorarci, togliere questi difetti, non solo nelle individualità, ma proprio nella squadra”.

“Posso solo ringraziare il popolo laziale, sono stato bene e ho dato tutto ciò che avevo, con tutto l’umiltà e la passione che ho. È stata una bellissima avventura, è stato un bell’attestato e posso solo ringraziare.

"È più all’esterno che girano le voci. Io internamente non ho avuto percezioni. Siamo appena partiti, sapevamo che avevamo una partenza difficile, con tanti giocatori nuovi. Stiamo facendo un percorso, ho la testa sollo nel Torino e nella crescita della squadra”.

