Torino, Vagnati a Dazn: "È una partita importante. Baroni? La società..."

Prima del fischio d'inizio di Lazio - Torino, il ds granata Davide Vagnati ha presentato la sfida ai microfoni di Dazn. Queste le sue parole: “È una partita importante perché siamo rimasti con l’amaro in bocca a Parma, potevamo fare meglio e vogliamo vedere una partita diversa oggi”.

“È evidente che una società deve supportare un allenatore perché ci crede e ci deve credere. Oggi penso sia una gara importante, importantisismo il risutato, ma anche l’atteggiamento della squadra. Bisogna valutare tutto a 360n gradi, non solo il risultato”.

“Quando fai risultati e cambisei bravissimo, peerché sei una squadra camaleontica che riesce a fare più di una cosa. In questo momento non stanno arrivando, ma è importante avere un’identità aldilà del modulo tattico. Questa è la cosa più importante".

