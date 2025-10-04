Lazio - Torino, Hysaj all'intervallo: "Abbiamo avuto una bella reazione"

TUTTOmercatoWEB.com

Durante l'intervallo di Lazio - Torino, il terzino biancoceleste Elseid Hysaj ha commentato il primo tempo ai microfoni di Dazn. Queste le sue parole:“Torino è una squadra forte, difficile, si sapeva che anche loro sono in un momento non bello e sarebbero stati belli determinati. Menomale che abbiamo avuto una bella reazione e abbiamo fatto vedere che anche noi siamo qua”.

