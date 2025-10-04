MOVIOLA Lazio-Torino | Piccinini crea il caos: non concede un rigore solare, solo il VAR lo salva
Una partita apparentemente semplice si trasforma in un incubo per Piccinini, che in pieno recupero non concede un calcio di rigore grande come una casa alla Lazio per fallo di Coco su Noslin. Serve l’intervento del VAR Ghersini per salvare la situazione e mandare il direttore di gara all’On Field Review. Cataldi pareggia dal dischetto, ma la prova di Piccinini rimane da dimenticare.
PRIMO TEMPO
16’ - Tutto regolare sul gol del vantaggio di Simeone: sul cross da sinistra nessun fuorigioco, così come sulla conclusione di Pedersen, poi ribattuta in gol dall’ex Napoli.
20’ - Fallo a centrocampo di Simeone su Basic: intervento in ritardo, anche se dal replay il tocco non si vede. Niente ammonizione per l’argentino.
23’ - Manca il giallo a Casadei per un fallo su Castellanos lanciato in contropiede. Errore grave da parte del direttore di gara, che era in buona posizione per valutare.
25’ - Pedro lancia Cancellieri in campo aperto in occasione del gol del pareggio: la partenza del numero 22 è in posizione regolare, niente da rivedere.
28’ - Coco si aggrappa alla maglia di Castellanos, che gli nasconde il pallone. Fallo fischiato ma ancora niente giallo, altra decisione da rivedere dell’arbitro Piccinini.
32’ - La prima ammonizione della partita arriva poco oltre la mezz’ora: fallo tattico di Asllani che stende Gila, stavolta il giallo è inevitabile.
37’ - Dia sbaglia un gol praticamente fatto, ma sulla conclusione di Cataldi il senegalese era oltre l’ultimo difendente. Il gol sarebbe stato da annullare. Regolare invece la posizione di Castellanos a inizio azione.
40’ - Tutto buono sul gol del raddoppio della Lazio: sul lancio di Basic è corretta la posizione di Cancellieri, che poi fa tutto bene e batte Israel.
SECONDO TEMPO
47’ - Anche Romagnoli finisce l’elenco dei cattivi per un intervento scomposto a inizio ripresa.
55’ - Pedro si lamenta per un trattenuta di Tameze all’interno dell’area di rigore: per l’arbitro si tratta di un normale contatto di gioco
60’ - Tavares riparte a grandi falcate e viene messo giù da Casadei in netto ritardo. L’ammonizione per l’ex Chelsea è inevitabile.
67’ - Primo doppio cambio per la Lazio. Dentro Belahyane e Isaksen per Basic e Pedro.
68’ - Spallata di Tameze che atterra Tavares: il calciatore del Toro è saltato e non può mai prendere la palla, il fallo sarebbe da ammonizione, ma niente.
81’ - Terzo cambio per Sarri, che mette dentro Noslin al posto di Dia.
83’ - Contrasto durissimo tra Casadei che si allunga il pallone e Cataldi: il centrocampista della Lazio sembra in netto anticipo e viene travolto dall’avversario, già ammonito tra l’altro. Invece di fischiare in favore della Lazio (ed espellere Casadei), Piccinini assegna un calcio di punizione per il Toro.
87’ - Cataldi si becca un giallo per proteste: il numero 32 reclamava per una rimessa laterale che secondo lui andava assegnata alla Lazio.
88’ - Piccinini grazia ancora Casadei, che apre il braccio e colpisce sul volto Romagnoli. L’arbitro fischia il fallo ma si dimentica il giallo nel taschino.
90’ - Tavares non ce la fa: entra Lazzari che va a destra, con Hysaj che si sposta sulla corsia mancina.
90’ - Sono 4 i minuti di recupero accordati dal direttore di gara.
93’ - Gol del Torino in pieno recupero su cui c’è un check da parte della terna arbitrale: sulla sponda di Masina c’è Maripan in fuorigioco, ma il VAR valuta che il numero 13 non partecipa all’azione, che porta al colpo di testa di Coco.
101’ - Dopo un revisione lunghissima viene accordato un calcio di rigore per fallo di Coco ai danni di Noslin. Decisione inevitabile visto l’intervento in netto ritardo da parte del centrale del Toro.