MOVIOLA Lazio-Torino | Piccinini crea il caos: non concede un rigore solare, solo il VAR lo salva

WEBTV MIXED ZONE - LAZIO, MARUSIC: "ANALIZZIAMO LA SCONFITTA, POI PENSIAMO SOLO AL DERBY" Adam Marusic ha commentato la sconfitta contro il Sassuolo di questo pomeriggio anche in zona mista. Ecco le parole del montenegrino: "Ci dispiace tantissimo. Siamo molto arrabbiati. Dobbiamo analizzarla bene, da domani inizieremo a preparare una partita molto... VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO LAZIO | RENAN LODI, SI INSERISCE UNA SQUADRA CROATA: L'INDISCREZIONE CALCIOMERCATO LAZIO - C'è la fila dietro a Renan Lodi. Il terzino brasiliano, svincolatosi dall'Al Hilal di Simone Inzaghi da poche settimane, è stato accostato a numerose squadre tra cui la Lazio. Ma la lista delle pretendenti continua ad aumentare...