Lazio, Brocchi: "Contro il Torino può essere la gara della svolta"

Nel pre partita di Lazio - Torino, l'ex calciatore e opinionista di Dazn Cristian Brocchi ha presentato la sfida. Queste le sue parole: “Reagire come ha fatto la Lazio è stato importante. Si sa il derby come è vissuto a Roma e le scorie che può lasciare. La Lazio ha dato dimostrazione di essere squadra. Ha tanti giocatori fuori, ma penso la rosa sia competitiva. Oggi è una partita importante, non sarà semplice per la squadra di Sarri, ma vincere aiuta a vincere. Potrebbe essere la partita della svolta per la squadra biancoceleste”.