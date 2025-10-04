IL TABELLINO di Lazio-Torino 3-3
Serie A Enilive | 6ª giornata
Sabato 4 ottobre 2025, ore 15:00
Stadio Olimpico, Roma
LAZIO-TORINO 3-3
Marcatori: 16` Simeone (T), 24`, 40` Cancellieri (L), 73` Adams (T), 90`+3` Coco (T), 103' rig. Cataldi (L)
LAZIO (4-4-2): Provedel; Hysaj, Gila, Romagnoli, Tavares (90` Lazzari); Cancellieri, Cataldi, Basic (67` Belahyane), Pedro (67` Isaksen); Dia (81` Noslin), Castellanos.
A disp.: Mandas, Furlanetto, Patric, Provstgaard, Pinelli, Farcomeni.
All.: Maurizio Sarri
TORINO (3-4-2-1): Israel; Tameze (70` Masina), Coco, Maripan; Pedersen (78` Dembelè), Asllani, Casadei, Lazaro (63` Nkounkou); Ngonge, Vlasic (70` Adams); Simeone (79` Gineitis).
A disp.: Paleari, Mihai, Ilkhan, Aboukhlal, Ilic, Biraghi, Zapate, Njie.
All.: Marco Baroni
Arbitro: Marco Piccinini (sez. Forlì)
Assistenti: Capaldo - Laudato
IV ufficiale: Marinelli
V.A.R.: Ghersini
A.V.A.R.: Chiffi
NOTE. Ammoniti: 35` Asllani (T), 47` Romagnoli (L), 60` Casadei (T), 87` Cataldi (L), 90`+6` Castellanos (L), 101` Maripan (T).
Recupero: 2` pt; 4` st
