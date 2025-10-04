IL TABELLINO di Lazio-Torino 3-3

04.10.2025 17:05 di  Elena Bravetti  Twitter:    vedi letture
Fonte: sslazio.it
IL TABELLINO di Lazio-Torino 3-3

Serie A Enilive | 6ª giornata

Sabato 4 ottobre 2025, ore 15:00

Stadio Olimpico, Roma

LAZIO-TORINO 3-3

Marcatori: 16` Simeone (T), 24`, 40` Cancellieri (L), 73` Adams (T), 90`+3` Coco (T), 103' rig. Cataldi (L)

LAZIO (4-4-2): Provedel; Hysaj, Gila, Romagnoli, Tavares (90` Lazzari); Cancellieri, Cataldi, Basic (67` Belahyane), Pedro (67` Isaksen); Dia (81` Noslin), Castellanos.

A disp.: Mandas, Furlanetto, Patric, Provstgaard, Pinelli, Farcomeni.

All.: Maurizio Sarri

TORINO (3-4-2-1): Israel; Tameze (70` Masina), Coco, Maripan; Pedersen (78` Dembelè), Asllani, Casadei, Lazaro (63` Nkounkou); Ngonge, Vlasic (70` Adams); Simeone (79` Gineitis).

A disp.: Paleari, Mihai, Ilkhan, Aboukhlal, Ilic, Biraghi, Zapate, Njie.

All.: Marco Baroni

Arbitro: Marco Piccinini (sez. Forlì)

Assistenti: Capaldo - Laudato

IV ufficiale: Marinelli

V.A.R.: Ghersini

A.V.A.R.: Chiffi

NOTE. Ammoniti: 35` Asllani (T), 47` Romagnoli (L), 60` Casadei (T), 87` Cataldi (L), 90`+6` Castellanos (L), 101` Maripan (T).

Recupero: 2` pt; 4` st

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.