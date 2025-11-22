Lazio | Dele-Bashiru, niente cambio in lista: cos'è successo

Dele-Bashiru non rientra nella lista Serie A. Dietrofront della Lazio, che ci ha ripensato modificando la sua decisione nelle ultime ore. La ricostruzione su quello che è successo.

Dele-Bashiru non rientra nella lista Serie A. Dietrofront della Lazio, che ci ha ripensato modificando la sua decisione nelle ultime ore. Il reintegro era scontato, nella serata di venerdì la società confermava che sabato mattina il nigeriano avrebbe preso il posto di Rovella, operato giovedì per la pubalgia (rientrerà nel 2026). Sarebbe stato il secondo e ultimo cambio stagionale per la Lazio, che in un secondo momento è tornata sui suoi passi e ha ritirato la sostituzione.

A scaturire l'equivoco è stato il comunicato sul sito ufficiale della Lega Serie A, in occasione dell'iniziativa dedicata alla 'giornata per l'eliminazione della violenza contro le donne'. Nel documento pubblicato, rinominato 'JERSEY NAME MAGLIE SERIE A ENILIVE 25-26 – 12a GIORNATA', per ogni squadra che ha aderito c'è la lista dei calciatori che hanno scelto il nome della donna più importante della loro vita da portare sulla maglia al posto del proprio cognome. Nell'elenco della Lazio è presente anche Dele-Bashiru con il nome 'Nada'.

La società biancoceleste a riguardo ha spiegato che si trattava di una nota sull'iniziativa dei nomi sulle maglie per la giornata contro la violenza sulle donne. È un elenco che riassume semplicemente i club che hanno aderito: la Lazio, su richiesta da parte della Lega, ha inviato l'elenco completo dei disponibili con gli abbinamenti nome-giocatore per le maglie speciali. Quindi, secondo la versione della società, non è stata trasmessa nessuna variazione di lista.