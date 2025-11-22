Lazio - Lecce, le probabili formazioni: un solo cambio per Sarri
Riparte il campionato. Archiviata la sosta per le nazionali, la Lazio ospita il Lecce di Di Francesco all'Olimpico. Si è svuotata di poco l'infermeria biancoceleste: restano indisponibili Castellanos, il cui rientro slitta di qualche settimana, Rovella, che si è operato per risolvere la pubalgia, e Cancellieri, che dovrebbe tornare a inizio dicembre. Rimane fuori lista Dele-Bashiru, così come Gigot. In difesa è tornato Nuno Tavares che si candida per una maglia da titolare, è in vantaggio su Lazzari. Al centro resta la coppia composta da Gila e Romagnoli, con Marusic a destra e Provedel in porta. Va verso la conferma in blocco il reparto di centrocampo con Guendouzi, Cataldi e Basic; destinato ancora alla panchina Vecino. Nel tridente d'attacco spazio di nuovo a Isaksen, Dia e Zaccagni.
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni. A disp.: Mandas, Furlanetto, Patric, Provstgaard, Hysaj, Nuno Tavares, Pellegrini, Vecino, Belahyane, Pedro, Noslin. All.: Sarri.
LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Ramadani, Coulibaly, Morente; Berisha, Stulic, Banda. All.: Di Francesco.