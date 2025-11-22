Lazio, la Lega Serie A 'spoilera' il rientro in lista di Dele-Bashiru
In attesa dell'ufficialità da parte della Lazio, sembra ormai definitivo il cambio in lista. Fuori Rovella, dentro Dele-Bashiru. La società si è decisa a fare la sostituzione per la seconda e ultima volta in questa stagione.
22.11.2025 15:15 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
L'indizio è arrivato direttamente dalla Lega Serie A, che ha comunicato i nomi che avranno sulle maglie i giocatori in occasione della giornata contro la violenza sulle donne.
Nell'elenco è presente Dele-Bashiru, che avrà scritto 'Nada' sulle spalle, e non Rovella. Di seguito la foto della nota ufficiale, aspettando quella della Lazio.
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.