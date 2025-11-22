Balbo, Zeman e la leggenda del laziale: il racconto dell'ex Roma

L'ex attaccante giallorosso Abel Balbo ha rilasciato una lunga intervista ai taccuini della Gazzetta dello Sport. Durante la stessa ha ripercorso la sua carriera ed è tornato in particolare sul rapporto con Zeman e un aneddoto che riguarda la Lazio.

Con l'allenatore boemo il rapporto non era dei migliori. Quando gli viene chiesto se è vero che Zeman gli diede del laziale dopo una sostituzione, l'argentino risponde così:

"Questa è leggenda. Semplicemente lo mandai a quel paese. Ero capitano. Non volevo mandarlo via.. Anzi suggerii al presidente Sensi di rinnovargli il contratto. Lo fece. Quando lo Incontrai da avversario con la maglia del Parma sorridemmo e mi disse "perché sei andato via?". Perché vinco, gli risposi".