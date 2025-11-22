Da Adam Sandler a Griezmann: il fascino Lazio conquista i VIP
Le immagini di Pascal Siakam con la maglia della Lazio hanno stupito tutti, facendo rapidamente il giro del web. Sui propri profili social, gli Indiana Pacers hanno infatti pubblicato una foto in cui il giocatore di pallacanestro indossa la divisa ufficiale del club biancoceleste, risalente alla stagione 1998/99.
Non si tratta, però, della prima volta che un VIP sceglie di mostrarsi con i colori laziali. In passato, infatti, anche star di Hollywood del calibro di Adam Sandler e Russell Crowe sono state immortalate con la maglia biancoceleste, così come il cantante di fama internazionale Robbie Williams e perfino Antoine Griezmann, che da bambino è stato immortalato in uno scatto con una divisa indossata dalla Lazio nella stagione 2001/02.
Più recentemente, poi, anche il noto presentatore Alessandro Cattelan, nonostante la sua fede interista, ha sfoggiato l'uniforme del club capitolino, senza dimenticare Reilly Opelka e Tommy Paul, tennisti che, in più occasione, hanno professato la propria fede laziale. Insomma, il biancoceleste colpisce proprio tutti, esercitando il proprio fascino anche oltreoceano.