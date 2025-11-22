Torna la Serie A: tutte le sfide della giornata odierna
Terminata anche la terza sosta, ecco che è pronta a tornare la Serie A con quattro partite spalmate durante la giornata del sabato
22.11.2025 10:30 di Chiara Scatena Twitter: @@ChiaraScatena
Archiviata la pausa nazionali, torna la Serie A con quattro sfide durante la giornata di sabato. Apriranno Cagliari-Genoa e Udinese-Bologna alle 15.00, seguite da Fiorentina-Juventus alle 18.00 e da Napoli-Atalanta alle 20.45.
La dodicesima giornata continuerà poi con le sfide della domenica: Verona-Parma (12.30), Cremonese-Roma (15.00), Lazio-Lecce (18.00) e il derby Inter-Milan (20.45)
La chiusura ci sarà lunedì con le ultime due sfide: Torino-Como (18.30), Sassuolo-Pisa (20.45).
