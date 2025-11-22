Calciomercato Lazio | C'è Mandas per il post De Gea. E Fagioli...

C'è aria di un possibile intreccio di mercato tra Lazio e Fiorentina che porterebbe Mandas a Firenze e Fagioli a Roma. Situazione da seguire.

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - La Lazio è in attesa di una risposta dalla Commissione di controllo, ma intanto inizia a ragionare su un mercato che verosimilmente sarà a saldo zero. Sono molti i giocatori in uscita e dopo la loro cessione, la società potrà intervenire per regalare a Sarri i rinforzi che necessita (e merita).

Tra i candidati principali a lasciare Formello c'è Christos Mandas. Il portiere greco non rientra nei piani a breve termine di Sarri, seppur abbia dimostrato il suo valore lo scorso anno. Il tecnico preferisce Provedel, ma un portiere in rampa di lancio come l'ex OFI Creta è giusto che cerchi di sbocciare altrove.

La Lazio apre alla cessione, ma solo a titolo definitivo. Al suo posto, il candidato principale rimane Filip Stankovic, figlio del grande ex Dejan. Mandas potrebbe anche rimanere in Italia e, secondo Il Messaggero, potrebbe nascere un bell'incastro di mercato.

Infatti, la Fiorentina sta studiando da tempo profili validi che prendano l'eredità di De Gea (ha compiuto 35 anni a inizio novembre) e, come vi avevamo raccontato, Mandas può rientrare tra i candidati. Dal canto suo, alla Lazio piace Fagioli e in questo scenario è lecito pensare a uno scambio tra i due.

Sarri stravede per Fagioli già dai tempi della Cremonese, a gennaio scorso era un'opzione per il mercato biancoceleste ma tra valutazione e problematiche extra campo la Lazio non ha scelto di affondare. Ora le cose sono cambiate.