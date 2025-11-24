Lazio dominante: primo tempo da record all’Olimpico

Il primo tempo della Lazio contro il Lecce è stato magistrale, con numeri e statistiche mai visti in questa stagione

RASSEGNA STAMPA - La Lazio ha vinto e convinto contro il Lecce. Modellata alla perfezione dallo stile del Comandante, la squadra ha chiuso il primo tempo con cifre finora mai registrate in questa stagione. Il dominio all’Olimpico, riporta il Corriere dello Sport, è stato totale: 72% di possesso palla, 10 tiri a 0 e almeno cinque-sei occasioni limpide costruite con naturalezza.

La regia di Cataldi ha illuminato ogni sviluppo offensivo: un solo tocco bastava per liberare Guendouzi e Basic tra le linee, oppure per innescare Isaksen e Zaccagni quando stringevano dentro il campo. La palla scorreva veloce, i movimenti erano fluidi, la squadra dava l’impressione di sapere sempre cosa fare.

Come evidenzia il Corriere della Sera, era addirittura dallo scorso febbraio, nella sfida contro il Monza, che la Lazio non chiudeva un primo tempo di Serie A con almeno 10 conclusioni senza concederne nemmeno una. Un segnale forte: il gioco verticale, rapido e pulito è tornato a brillare.