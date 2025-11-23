FORMELLO - Lazio, ora il Milan: Sarri in ansia per Cataldi e Gila

Ripresa con vittoria. La Lazio mette da parte la sconfitta contro l'Inter e la sosta per le nazionali battendo il Lecce. Alla prossima giornata i biancocelesti sono attesi da un'altra partita a San Siro, questa volta contro il Milan.

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Ripresa con vittoria. La Lazio mette da parte la sconfitta contro l'Inter e la sosta per le nazionali battendo il Lecce. Alla prossima giornata i biancocelesti sono attesi da un'altra partita a San Siro, questa volta contro il Milan.

Dall'Olimpico però Sarri esce con due dubbi che riguardano le condizioni di Cataldi e Gila. Il centrocampista, uscito all'intervallo, ha accusato un fastidio al polpaccio; lo spagnolo invece è uscito zoppicante per un problema all'adduttore destro. Entrambi saranno valutati in settimana, la gara contro i rossoneri è in programma per sabato prossimo (ore 20:45).

Rimarranno ancora fermi ai box sia Castellanos che Cancellieri: il primo lunedì avrà un ultimo controllo lunedì, proverà a rientrare tra la gara di Coppa Italia (4 dicembre) e quella contro il Bologna (il 7); il secondo ne avrà ancora per qualche settimana. Ancora fuori lista Gigot e soprattutto Dele-Bashiru, in attesa di capire se sarà convocato dalla Nigeria per la Coppa d'Africa. Out ovviamente Rovella: si è operato, il suo rientro è previsto nel 2026.