Lazio, si attende il mercato di gennaio: il pensiero di Provedel
Si avvicina il mercato di gennaio. Con ogni probabilità la Lazio potrà operare solamente a saldo zero, ovvero acquistare e vendere alle stesse cifre. Sul tema si è espresso anche Ivan Provedel.
23.11.2025 22:45 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Sul tema si è espresso anche Ivan Provedel in conferenza stampa, parlando dopo la vittoria per 2-0 contro il Lecce grazie ai gol di Guendouzi e Noslin. Di seguito le sue parole.
"Stiamo facendo un percorso che è iniziato quest'estate. Stiamo migliorando. Io sono un giocatore, devo pensare a fare bene. Il clean sheet di oggi è merito dei miei compagni, io non ho fatti chissà che interventi. Mercato? Non posso rispondere, io non posso fare niente. Sono contento dei miei compagni e lavoro con loro. Il resto non mi interessa".
