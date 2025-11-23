Lazio - Lecce, Ramadani in conferenza: lamentele sul gol annullato

Nel post partita di Lazio - Lecce, il difensore dei salentini Ramadani ha parlato in conferenza stampa. Di seguito le sue parole.

"Noi abbiamo sbagliato tanto nel primo tempo, soprattutto nella nostra metà campo. Così la Lazio è diventata pericolosa. Il nostro gol annullato nel primo tempo? Pensavo di aver fatto fallo all'inizio su Basic, ma l'ho riguardato e non mi sembrava. Sul colpo di Sottil la mano è sul petto, non in faccia. Un gol annullato così per noi è troppo".

"Avevamo preparato la partita per chiudere tanto gli spazi dentro. Fino al gol subito abbiamo fatto bene, ma con tanti errori nei passaggi. Ora pensiamo immediatamente alla prossima contro il Torino. Il secondo gol che abbiamo preso era in contropiede, stavamo cercando il pareggio".