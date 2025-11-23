Lazio, Cataldi esce per infortunio: le sue condizioni
All'intervallo di Lazio - Lecce, Sarri è stato costretto a mandare in campo Matias Vecino al posto di Danilo Cataldi, uscito per un problema fisico.
23.11.2025 19:20 di Christian Gugliotta
Durante l'intervallo della sfida tra Lazio e Lecce, Maurizio Sarri è stato costretto ad effettuare una sostituzione. Come riferito dal bordocampista di Sky Sport Matteo Petrucci Danilo Cataldi ha accusato un piccolo problema al polpaccio, che lo ha costretto a lasciare il campo.
A prendere il posto del regista è stato Matias Vecino, che è stato inserito in campo proprio durante la pausa tra primo e secondo tempo.
L'entità del problema fisico, seppur non ancora nota, dovrebbe essere lieve, ma Sarri ha preferito optare per il cambio per evitare di aggravare le condizioni del numero 32.
