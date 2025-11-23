Lecce, Trinchera sulla gara dell’anno scorso: il ricordo a Sky

23.11.2025 17:40 di  Christian Gugliotta   vedi letture
Lecce, Trinchera sulla gara dell’anno scorso: il ricordo a Sky

Il direttore sportivo del Lecce Stefano Trinchera ha parlato ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dall'inizio del match contro la Lazio. Di seguito le sue dichiarazioni: 

"È un'altra storia e un altro campionato. Rimane un ricordo straordinario di una squadra che entra nella storia del club. Siamo orgogliosi del percorso fatto, ma ora c’è un’altra pagina da riempire con altre emozioni”.

“Questo è il nostro modello. Col direttore Corvino ci siamo prefissati questo principio di lavorare su delle potenzialità e intravedere dei ragazzi che poi a lungo andare emergono. Proseguiamo su questa linea, sapendo che la Serie A è molto difficile, però con il lavoro riusciamo a sorprendere e sorprenderci sperando di continuare così”.

“Camarda sta abbastanza bene anche se quando è rientrato ha fatto un lavoro differenziato. Il Lecce ha bisogno di gol da parte sua”.

