Lazio, Zaccagni scrive a Babbo Natale: la scena col figlio - VD

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Come per tutti i genitori, anche per Mattia Zaccagni e Chiara Nasti è giunto il momento di scrivere la lettera a Babbo Natale per il proprio figlio, Thiago. I due - come mostra il tenero video pubblicato su Instagram da entrambi -, armati di foglio e penna, hanno chiesto al bimbo cosa volesse ricevere per Natale.

I desideri di Thiago non sono stati proprio i più convenzionali: thè alla pesca, Kinder ma anche la maglia dell'Italia e una palla "tutta viola". "Della Lazio no perché ne hai mille", spiega papà Mattia.

Un pensiero poi anche per la sorellina Dea, per la quale il primogenito della famiglia Zaccagni chiede degli occhiali da sole e una borsetta. Tra le facce buffe del bambino e le risate generali, anche in casa Zaccagni si è entrati ufficialmente nel mood "Natale". Di seguito il video: