Lazio, Zaccagni tartassato: raddoppi, falli e un record in Europa

Con i falli subiti, il capitano della Lazio ha provocato nove ammonizioni, record assoluto nei maggiori cinque campionati europei.

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Zaccagni ha imparato a convivere con un paradosso: il suo soprannome è "arciere", ma il vero bersaglio è proprio lui. Oggi contro il Lecce si prepara, ancora una volta, a ricevere quel "trattamento speciale", che ormai per lui è diventata la normalità. Perché il capitano della Lazio è il più "tartassato" in questa Serie A. I numeri lo confermano in maniera impressionante, riporta Corriere dello Sport.

Con i falli subiti ha provocato nove ammonizioni, record assoluto nei maggiori cinque campionati europei. Nessuno come lui. Nessuno che costringa così tanto gli avversari a spendere il cartellino pur di fermarlo. Solo considerando l'ultima gara contro l'Inter, Zac ha portato l'arbitro a estrasse il giallo per tre nerazzurri. E non finisce qui. Prima della ripresa dei campionati, solo Febas dell'Elche aveva subito più falli del numero 10 biancoceleste (41) nei maggiori cinque campionati europei. Significa che ogni volta che mette piede in campo, gli avversari sono quasi obbligati a raddoppiare, triplicare, intervenire duro.

Una marcatura "privilegiata", che l'esterno ha trasformato in carburante. Perché è vero i colpi fanno male, ma la risposta arriva sul campo. Con tre gol siglati fin qui, Zaccagni è, insieme a Cancellieri, il capocannoniere della Lazio e, soprattutto, uno dei pochi che riesce a incidere anche nei momenti di difficoltà. Ha segnato con Verona, Genoa e Cagliari: tre gol che sono coincisi con tre vittorie, Un trend che non mente. Quando lui segna, la Lazio porta a casa i tre punti.

Contro il Lecce servirà tutto il suo repertorio. Non solo gli strappi, non solo l'uno contro uno che spacca le difese, ma anche la capacità di resistere, di rimanere lucido mentre gli avversari lo tartassano. I giallorossi, infatti, sono la squadra che effettua più contrasti in Serie A: una macchina fisica, intensa e aggressiva. È il tipo di gara che Zac conosce bene: Sarri gli chiede leadership, coraggio e, soprattutto, gol. La Lazio si aspetta la sua scintilla. Il pubblico spera in un altro colpo dei suoi.