Calciomercato Lazio | Insigne allo stadio: dove è stato avvistato

Lorenzo Insigne, uno degli obiettivi del calciomercato della Lazio, durante Napoli - Atalanta è stato inquadrato in tribuna al Diego Armando Maradona

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Lorenzo Insigne rimane uno dei nomi papabili per il calciomercato della Lazio. Mister Maurizio Sarri vuole un altro esterno di qualità e ha indicato l'ex Napoli fin dalla scorsa estate, quando il blocco delle operazioni ha vanificato ogni discorso. Con lo sblocco, almeno a saldo zero, previsto per gennaio, Insigne torna prepotentemente in corsa, con il giocatore che nel frattempo si sta allenando intensamente per farsi trovare pronto.

Durante il primo tempo di Napoli - Atalanta le telecamere di Sky Sport hanno individuato proprio Lorenzo Insigne in tribuna al Diego Armando Maradona. Il legame con il Napoli chiaramente resta forte, ma chissà che l'esterno non abbia sfruttato l'occasione per valutare anche l'Atalanta che in questo momento è nella zona di classifica proprio della Lazio.

Dopo tre anni e mezzo trascorsi lontano dalla Serie A, tre dei quali al Toronto in Major League Soccer e sei mesi da svincolato, l'impatto con il campionato italiano potrebbe essere problematico, anche se Sarri confida nella qualità di colui che in passato definì come il miglior giocatore italiano. Poi nel giorno in cui è tornato al gol in A anche Bernardeschi, è lecito immaginare un grande ritorno per un altro campione d'Europa 2021.