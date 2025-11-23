WOMEN | Lazio contro Inter per il riscatto post-derby: i dettagli

Dopo la dolorosa sconfitta contro la Roma, la Lazio Women attende l'Inter al Fersini per provare a ripartire con una vittoria in campionato.

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - La Lazio Women prova a ripartire dopo la dolorosa sconfitta nel derby. Oggi al Fersini arriva l'Inter per la gara valida per la settima giornata di campionato, il via alle 12.30. "È una partita importante, lo sappiamo. Abbiamo lavorato molto bene, speriamo che in campo tutto vada alla perfezione", ha detto Emma Martin ai canali ufficiali.

Come riferisce Corriere dello Sport, i nerazzurri hanno ottenuto tre punti in meno rispetto alle ragazze di Grassadonia, scivolate a sei lunghezze dal primo posto dopo l'ultimo turno: "Affrontiamo un’avversaria molto esperta e forte che conosce bene la categoria. Hanno calciatrici fisiche, ma che amano giocare anche il pallone. Dovremo essere attente".

Alla vigilia - all'interno del match program ufficiale - ha commentato la sfida odierna anche Rita Guarino, ex calciatrice biancoceleste ed ex allenatrice nerazzurra: "Grassadonia sta lavorando per dare certezze e principi di gioco alla sua squadra. Gli impegni europei sostenuti in settimana dall'Inter potrebbero farsi sentire. La Lazio, invece, ha potuto preparare al meglio questa partita".