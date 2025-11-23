Lazio, Mimun fa un appello al club e coinvolge Sarri: i dettagli

Il direttore del TG5, nel giorno di Lazio-Lecce, ha analizzato la situazione attuale tra infortuni, reintegri inaspettati e l'umore dei tifosi.
23.11.2025 10:30 di  Elena Bravetti  Twitter:    vedi letture
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
RASSEGNA STAMPA - Nel giorno di Lazio-Lecce, Clemente Mimun ha analizzato sulle colonne del Messaggero la situazione di casa Lazio. I tanti infortuni, il reintegro di giocatori completamente ai margini, ma anche l'insoddisfazione dei tifosi, che si auguravano questa potesse essere la stagione del rilancio.

Al contrario, spiega il direttore del TG5, "siamo intrappolati in una palude. Con l'organico attuale non si andrà lontano". Cosa fare, dunque? Il mercato di riparazione sembra destinato a cambiare poco o niente, e comunque gli ingressi sono legati a doppio filo alle uscite di giocatori importanti per avere la liquidità sufficiente per i nuovi acquisti. 

Da qui parte una sorta di appello che Mimum fa alla dirigenza della Lazio: "Pur di uscire da questa crisi si possono ipotizzare tournée nei santuari, riti voodoo, azioni contro il malocchio. Ma sarebbe più serio dare al mister quel che serve, intervenendo, per quel che si può, sul mercato e non cedere i pochi giocatori all'altezza che abbiamo". 

