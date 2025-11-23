Lazio, nuova chance per Dia: col Lecce all-in per sfatare il tabù
RASSEGNA STAMPA - Si torna in campo. Dopo la sosta per dar spazio alle nazionali, è ufficialmente ripreso il campionato di Serie A. La Lazio dovrà vedersela col Lecce, sperando che questa possa essere finalmente la partita giusta per Boulaye Dia.
Vuole tornare a pieno regime e, al contempo, spegnere le critiche ricevute nelle ultime settimane. Anziché sbloccarlo, riporta Il Messaggero, la titolarità "forzata" dovuta al KO di Castellanos lo ha affossato con un'astinenza di 84 giorni dall'ultimo guizzo.
Un'eternità, ma oggi l'ex attaccante della Salernitana proverà ad andare all-in per sfatare un tabù che lo vede sempre sconfitto nelle gare casalinghe contro i salentini. L'ennesima occasione ghiotta per il classe '96, sempre al centro del tridente con Isaksen e Zaccagni.