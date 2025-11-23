Lazio, nuova chance per Dia: col Lecce all-in per sfatare il tabù

La sfida contro il Lecce rappresenta una nuova occasione per Dia, che non va a rete da 84 giorni. Non ha beneficiato dell'assenza del Taty, anzi.
23.11.2025 09:45 di  Elena Bravetti  Twitter:    vedi letture
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
RASSEGNA STAMPA - Si torna in campo. Dopo la sosta per dar spazio alle nazionali, è ufficialmente ripreso il campionato di Serie A. La Lazio dovrà vedersela col Lecce, sperando che questa possa essere finalmente la partita giusta per Boulaye Dia.

Vuole tornare a pieno regime e, al contempo, spegnere le critiche ricevute nelle ultime settimane. Anziché sbloccarlo, riporta Il Messaggero, la titolarità "forzata" dovuta al KO di Castellanos lo ha affossato con un'astinenza di 84 giorni dall'ultimo guizzo.

Un'eternità, ma oggi l'ex attaccante della Salernitana proverà ad andare all-in per sfatare un tabù che lo vede sempre sconfitto nelle gare casalinghe contro i salentini. L'ennesima occasione ghiotta per il classe '96, sempre al centro del tridente con Isaksen e Zaccagni.

Elena Bravetti
autore
Elena Bravetti
Giornalista sportiva, appassionata di calcio e tifosa della Lazio, da sempre. Curiosa per natura, determinata per scelta, competitiva ma solo al Fantacalcio. Computer sempre a portata di mano, occhi sul campo. Mi piace raccontare storie che parlano di passione, sogni ed emozioni.