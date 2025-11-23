Lazio, lo stadio è semi deserto: clima surreale all'Olimpico
Pochi minuti al calcio d’inizio di Lazio - Lecce, l’atmosfera all’Olimpico è particolare. Il settore della Curva Nord è deserto, i gruppi del tifo organizzato - in segno di protesta verso la società - hanno deciso di non entrare. Sosterranno la squadra da Ponte Milvio, luogo di ritrovo in occasione di ogni gara casalinga.
I biancocelesti non avranno dunque, la solita cornice di pubblico che li incita e li sostiene in ogni match in casa. Presenti sono circa diecimila sostenitori. In una gara delicata come quella di oggi in cui Zaccagni e compagni sono chiamati a invertire un trend negativo, dovranno cercare di fare in modo che le mura dell’Olimpico restino amiche e non diventino nemiche. A prescindere dalle difficoltà ambientali.
