Lazio - Lecce, le formazioni ufficiali: la scelta su Tavares
Le formazioni ufficiali della gara di campionato della Lazio di Sarri, che all'Olimpico affronterà il Lecce di Di Francesco.
23.11.2025 16:50 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
LE FORMAZIONI UFFICIALI
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni. A disp.: Mandas, Furlanetto, Patric, Provstgaard, Hysaj, Nuno Tavares, Vecino, Belahyane, Pedro, Noslin. All.: Sarri.
LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Ramadani, Coulibaly, Morente; Berisha, Camarda, Sottil. A disp.: Fruchtl, Samooja, Ndaba, Siebert, Sala, Stulic, N'Dri, Perez, Helgason, Banda, Kouassi, Pierotti, Kaba, Kovac, Maleh. All.: Di Francesco.