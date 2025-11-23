No alla violenza sulle donne, tutte le iniziative della Lazio

Claudio Lotito ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima di Lazio - Lecce. Il patron ha detto la sua sulla protesta dei tifosi e ha affrontato anche la tematica delle iniziative messe in campo dalla società biancoceleste contro la violenza sulle donne. Cento posti sono stati lasciati liberi e ricoperti di rosso in ricordo delle vittime di questo 2025. I giocatori scendono in campo con il nome di una donna a loro cara sulle spalle e la Lazio ha anche prodotto uno spot proprio per sensibilizzare sul tema.

Il presidente ha detto: "Il nostro spot è particolare ed è stato autoprodotto dalla Lazio, che combatte sempre quotidianamente la violenza sulle donne, con una serie di iniziative di carattere sociale. Questa è una giornata particolare per la Lazio, abbiamo intrapreso una serie di iniziative, lasciando cento posti coperti di rosso, ognuno rappresentante la morte di una donna. Noi vogliamo onorarle così. Abbiamo realizzato uno spot che colpisce emotivamente le persone, che dà un segnale di assoluta distanza da certi comportamenti. Il calcio deve insegnare e noi dobbiamo insegnare a rispettare le donne”.



Lotito ha proseguito: “Abbiamo stimolato grazie alla nostra iniziativa anche tutte le altre squadre, ovvero il fatto che i giocatori scendano in campo con il nome di una donna a cui tengono. Noi siamo tutti protesi a combattere certi fenomeni e vogliamo sensibilizzare l’opinione pubblica. Il calcio ha grande capacità di comunicazione, grazie alla sua capacità di coinvolgere milioni di persone”.