WOMEN | Lazio, Durante analizza la sconfitta: le parole in mixed

Dopo la sconfitta rimediata in casa contro l'Inter, Durante ha parlato in zona mista e ai microfoni dei cronisti presenti ha analizzato così il momento: "Non siamo fortunate e non possiamo essere contente di questa sconfitta. Episodi? Non so cosa manca, l'unica cosa che posso dire è che ci dobbiamo unire tutte quante e dobbiamo dare tutto per la squadra".

E poi ancora: "È fondamentale fare e non subire gol, dobbiamo migliorare in entrambe le fasi. Ci sono giocatrici importanti fuori, ma anche chi ha giocato ha dato il massimo e deve farlo per la Lazio. I risultati parlano chiaro: dobbiamo fare di più. Cerchiamo di analizzare in maniera intelligente gli errori fatti per non ripeterli più. Ora dobbiamo guardare ai prossimi obiettivi per ottenere più punti nelle prossime uscite".

©️ Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE