Serie A | Gasperini batte Nicola: la Roma torna capolista
23.11.2025 17:05 di Simone Locusta
Terminata la sfida delle 15:00, la Roma ha espugnato lo Zini con un 1-3 targato Soulé, Fergsuon e Wesley. Inutile il gol della bandiera di Folino allo scadere.
La Roma subisce le folate dei padroni di casa, ma un ottimo Svilar difende il risultato nei minuti iniziali. Da lì in poi la Roma prende sempre più campo, a partire dal mancino di Soulé che batte Audero e indirizza la sfida.
Tre punti importantissimi per i giallorossi che, in attesa del derby di Milano tra Inter e Milan di questa sera, si ritrovano temporaneamente primi in classifica con 27 punti.
autore
Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.