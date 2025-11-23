Lazio - Lecce, la Curva Nord risponde a Lotito: gli striscioni
Clima surreale all'Olimpico in ocasione di Lazio - Lecce, pochissimi i sostenitori presenti dentro lo stadio. La Curva Nord ha indetto una protesta verso la società per la vicenda Paparelli, in settimana c'è stato un botta e risposta con il club attraverso comunicati diramati da entrambe le parti. Questa sera, direttamente da Ponte Milvio dove i tifosi che non sono entrati stanno seguendo la partita, è arrivato un altro messaggio per Lotito.
"Fuori i romanisti dalla Lazio. Il vostro essere famiglia non ci rappresenta. Il torto alla famiglia Paparelli è l'ennesima dimostrazione che questa società infanga la nostra tradizione", è ciò che si legge sugli striscioni esposti dal tifo organizzato.
