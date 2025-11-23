Lazio, Provedel al top: è merito anche di Ludovica. Le parole a LSC

Ivan Provedel ha tenuto la porta inviolata, per la settima volta in questa stagione, contribuendo alla vittoria della Lazio contro il Lecce. Nel post partita, ai microfoni ufficiali del club, ha commentato così la prestazione e il traguardo raggiunto, spendendo anche buone parole per la compagna Ludovica. Le parole dell'estremo difensore: "Il difetto è che dovevamo chiuderla prima, il calcio insegna che da un momento all’altro le partite possono essere riaperte. Pensiamo al buono che abbiamo fatto, abbiamo giocato bene e concesso poco. Dovevamo chiuderla prima per evitare ogni rischio. Siamo riusciti a portarla a casa e senza subire reti è ancora più bello”.

“Sono approcci differenti, annate differenti. Non mi va di parlarne. Io voglio pensare solo a questo momento, stiamo facendo bene. Dobbiamo essere compatti e non subire, dobbiamo pensare a lavorare e a migliorarci”.

“Quanto c’è di Ludovica dietro questo rendimento al top? Siamo fatti di tantissime cose, al di là del lavoro sul campo. Aver troato una persona al mio fianco che mi aiuta e con cui ci aiutiamo a vicenda e conviviamo ogni cosa, mi aiuta ad affrontare tutto per il meglio”.

