Lecce, Di Francesco si congratula con Sarri a Dazn

Il mister del Lecce Di Francesco è intervenuto dopo il match contro la Lazio ai microfoni di Dazn.

Di Francesco a Dazn ha commentato la sconfitta contro la Lazio ai microfoni di Dazn subita dal suo Lecce: “Potevamo fare meglio, la Lazio aldilà dell’episodio iniziale, il gol non doveva essere annullato, è una mano leggerissima, poteva portare la gara in un’altra direzione, siamo stati troppo frettolosi e questo non ci ha permesso di creare molto.

Siamo stati più aggressivi e alti contro la Lazio nel secondo tempo, la Lazio ha fatto meglio di noi, potevamo essere più lucidi nel ricercare qualcosina in più davanti.

Siamo arrivati più volte sul fondo creando pericolo, potevamo essere lucidi nei cross. Non è che ci si può sempre difendere per portare risultato, ma alzare la qualità del gioco.

E poi un po’ troppe palle calciate lunghe che si possono preparare meglio, avevamo tempo per farlo e proprio in questo siamo mancati. Loro erano in giornata, la palla camminava, palleggiava molto bene, noi siamo stati meno bravi rispetto alle ultime prestazioni".