Lecce, Ramadani a Dazn rivendica il gol di Sottil
23.11.2025 21:02 di Ludovica Lamboglia Twitter: @@ludolamboglia
Ramadani, al termine del match Lazio - Lecce è intervenuto ai microfoni di Dazn, commentando il gol annullato nel primo tempo a Sottil: “Abbiamo sbagliato troppi passaggi, la Lazio ha preso fiducia e fatto gol. A me non sembrava fallo, sembrava che io avessi fatto fallo su Basic, poi abbiamo fatto gol senza toccare Isaksen. Non abbiamo fatto una partita che dovevamo fare".