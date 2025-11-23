Lazio, Guendouzi glissa sul futuro: le parole a DAZN

La Lazio batte il Lecce per due a zero grazie alla rete di Guendouzi e Noslin. Il francese ha commentato il match e ha parlato anche....

La Lazio batte il lecce per 2-0 con le reti di Guendouzi e Noslin. Un successo importante per le aquile che permette ai biancocelesti di restare attaccati al treno per l'Europa. Una vittoria arrivata con un gol per tempo nonostante gli interventi di Falcone e il doppio palo colpiti da Guendouzi e Zaccagni.

Il francese è l'uomo più discusso del periodo visto che in molti vedono nel transalpino il calciatore da sacrificare per permettere alla Lazio di fare mercato in futuro dopo il blocco subito nell'estate del 2025. Il numero 8 delle aquile ha glissato ai microfoni della pay tv dopo un match che lo ha visto anche conquistare la palma del migliore in campo.

Guendouzi è intervenuto ai microfoni di Dazn dopo la vittoria contro il Lecce contro cui ha segnato il gol dell'1-0: "Abbiamo giocato molto bene soprattutto nel primo tempo, tre punti sono fondamentali, sappiamo di avere la qualità di fare di più, abbiamo fatto un lavoro fantastico. Abbiamo giocato 2 anni e mezzo insieme è una bella cosa ma voglio fare più gol e vittorie con questa squadra. Futuro? Siamo concentrati sul presente, siamo uniti come squadra".