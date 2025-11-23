Lecce, Di Francesco reclama per il gol revocato: l'analisi a Sky

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Ai microfoni di Sky, l'allenatore del Lecce Eusebio Di Francesco ha parlato della sconfitta dei suoi arrivata questa sera contro la Lazio. Ecco le sue parole direttamente dallo stadio Olimpico:

“Cosa non è andato? Siamo stati frettolosi, poco lucidi contro una squadra che ha un ottimo palleggio. Arrivavamo sempre in ritardo. Siamo mancati un po’ in questo oggi, la Lazio ha fatto meglio di noi".

"Posso recriminare solamente su un episodio, sul gol annullato, non c’era fallo. Gli ha messo la mano sul petto, appena poggiata. È diventata un po’ una moda che quando uno attacca e l’altro protegge davanti alla palla danno sempre fallo al contrario e non ci è permesso di andare a vantaggio. Se andiamo a guardare la partita, a essere onesti la Lazio ha meritato di vincere la partita”.