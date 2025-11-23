Lazio, Sarri e la prestazione di Dia: l'analisi del tecnico
Una serata positiva per la Lazio, che torna a vincere battendo il Lecce. Una serata positiva a metà, invece, per Dia. L'attaccante era infatti tornato al gol interrompendo un digiuno che durava da agosto ma, il direttore di gara, dopo averlo convalidato lo ha annullato proprio per un fallo del biancoceleste ai danni del difensore del Lecce.
La prestazione di Dia rimane comunque molto positiva come sottolineato da mister Sarri in conferenza stampa: "Anche quando le prestazioni non erano di alto livello, ho sempre detto che non pesava sulla squadra".
"Stasera ha dato anche qualità offensiva, è stato più bravo del solito a proteggere la palla. Mi dispiace che non abbia segnato, ma ho visto un giocatore in netta crescita e mi fa piacere".
© Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.