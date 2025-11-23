Provedel resta alla Lazio? Ecco le parole sul suo futuro
Dopo la vittoria contro il Lecce, il portiere della Lazio Ivan Provedel è intervenuto in conferenza stampa. Oltre a parlare della partita, il numero 94 biancoceleste si è espresso anche sul suo futuro.
23.11.2025 23:15 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Di seguito le sue parole a riguardo: "Futuro? Il campo dirà se posso stare qua ancora. Io penso ogni giorno a lavorare a dimostrare di poterci stare. Spero di poter fare del mio meglio per convincerli a tenermi ancora".
"Cerco di lavorare così che il mio modo di giocare e di essere sia utile alla squadra. Finché gioco sono contento".
