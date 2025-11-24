PRIMAVERA | Tutto pronto per Lazio-Verona: torna Sana Fernandes
La Lazio Primavera torna in campo nel posticipo del lunedì con un obiettivo chiaro: allungare sulla zona retrocessione. Alle 12, al Fersini, i biancocelesti ospitano il Verona in una sfida che può pesare molto sulla classifica. Con Napoli, Cagliari e Torino già scesi in campo per la 12ª giornata, la squadra di Punzi ha l’occasione per allontanarsi: al momento il margine sulla zona calda è di appena un punto.
Il trend recente, però, non aiuta. La Lazio ha perso tre delle ultime quattro partite, raccogliendo appena un pareggio, e non vince dal 4 ottobre, quando superò l’Inter per 1-0. Situazione diversa, ma non troppo, per il Verona: gli scaligeri arrivano a Formello dopo il pesante ko casalingo contro il Lecce (0-3), restando comunque quattro punti avanti in classifica, a quota 15.
L’impegno non è semplice, ma nemmeno proibitivo. La sosta è arrivata al momento opportuno, ora i baby biancocelesti sono chiamati a cambiare marcia per evitare di essere trascinati nella lotta salvezza. In attacco, scrive il Corriere dello Sport, si riparte da Saná Fernandes: rimasto a sorpresa in estate dopo l’anno in prestito in Olanda, il classe 2006 ha segnato appena un gol in campionato e non trova la rete dal 31 agosto, complice anche un infortunio al ginocchio. Oggi servono le sue giocate per rimettere in moto la Primavera.