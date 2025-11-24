Lazio, Sarri artefice del miracolo: i quotidiani premiano il mister
RASSEGNA STAMPA - L'anima di questa squadra ha un nome e un cognome: Maurizio Sarri. "Un miracolo che appartiene solo a lui", scrive così sulla sua edizione odierna Il Messaggero.
Il tecnico biancoceleste fa volare la Lazio, i tifosi ora sognano (o sperano) in un prosieguo di campionato migliore di quanto ci si potesse aspettare.
Il Comandante sta guidando i suoi verso un percorso fatto di un gioco convincente e compatto, portando i giocatori a superare il loro limite tecnico. Sprazzi di bel calcio che erano difficili da prevedere visto il livello prettamente qualitativo.
Nonostante le difficoltà, la Lazio ha un'identità. E questo è solo merito di Sarri che sta spingendo i calciatori a superare il loro limite. Ecco di seguito le pagelle dei quotidiani del mister:
CORRIERE DELLO SPORT: Sarri 7.
GAZZETTA DELLO SPORT: Sarri 7.
IL MESSAGGERO: Sarri 7.