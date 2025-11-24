Lazio, Sarri artefice del miracolo: i quotidiani premiano il mister

Maurizio Sarri è l'artefice di questo inizio stagione della Lazio. Proprio per questo, i quotidiani hanno scelto di premiare il mister nelle loro pagelle.
24.11.2025 10:15 di  Simone Locusta   vedi letture
RASSEGNA STAMPA - L'anima di questa squadra ha un nome e un cognome: Maurizio Sarri. "Un miracolo che appartiene solo a lui", scrive così sulla sua edizione odierna Il Messaggero.

Il tecnico biancoceleste fa volare la Lazio, i tifosi ora sognano (o sperano) in un prosieguo di campionato migliore di quanto ci si potesse aspettare.

Il Comandante sta guidando i suoi verso un percorso fatto di un gioco convincente e compatto, portando i giocatori a superare il loro limite tecnico. Sprazzi di bel calcio che erano difficili da prevedere visto il livello prettamente qualitativo.

Nonostante le difficoltà, la Lazio ha un'identità. E questo è solo merito di Sarri che sta spingendo i calciatori a superare il loro limite. Ecco di seguito le pagelle dei quotidiani del mister:

CORRIERE DELLO SPORT: Sarri 7.

GAZZETTA DELLO SPORT: Sarri 7.

IL MESSAGGERO: Sarri 7.