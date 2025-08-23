LE NUOVE MAGLIE DISPONIBILI AL LAZIO FAN SHOP! CORRI A FARLE TUE
Le nuove maglie sono disponibili al Lazio Fan Shop. La maglia home (celeste), la away (bianca) e la third (blu) sono acquistabili in negozio e online. Corri in via degli Scipioni o viista il sito ufficiale www.laziofanshop.it e acquista subito la tua maglia.
LAZIO FAN SHOP È APERTO TUTTI I GIORNI ORARIO CONTINUATO 10-19.30!
Dove? In Via degli Scipioni 84 (Metro A - Ottaviano S.Pietro)
Telefono: 06 3973 7890
Le novità non sono finite qui: collegati su www.laziofanshop.it, il sito con novità imperdibili!
"La fede nella Lazio è un dono che va preservato, difeso, tramandato".
Le novità non sono finite qui: collegati in questi giorni su www.laziofanshop.it, il sito con novità imperdibili! Troverai anche le foto di altri prodotti, sono tantissimi! E lo shopping online puoi farlo anche su Facebook e Instagram!