Lazio, Cancellieri inamovibile: Sarri lo blinda a destra, Isaksen resta indietro

RASSEGNA STAMPA - Sarri ha deciso: Cancellieri resta a destra. Dopo l'esperimento svolto nel match contro il Torino, durante il quale il classe 2002 è stato spostato a sinistra per far spazio al subentrato Isaksen, Mau si è convinto a dargli continuità sulla corsia di destra, la sua preferita per la possibilità di poter rientrare sul sinistro. L'infortunio di Zaccagni sembrava poter rappresentare un'opportunità per il danese, ma la scelta del tecnico di tenere Cancellieri sulla sua fascia di riferimento potrebbe complicare le cose.

Dopo la mononucleosi, Isaksen non è ancora riuscito a ritrovare la forma fisica ottimale. Nei pochi scampoli di partita fin qui disputati è apparso in ritardo di condizione e, con un Cancellieri in grande spolvero, diventa sempre più difficile per lui trovar spazio. Come sottolinea il Corriere dello Sport, durante l'assenza di Zac si aprirà un ballottaggio tra Pedro e Noslin sulla sinistra, mentre il danese proverà ad insidiare l'esterno romano, attualmente inamovibile. Dopo le tre reti realizzate contro Genoa e Torino, Sarri vuole dare continuità a Matteo e gli chiede la maturazione definitiva. In alcune scelte deve ancora migliorare, ma il percorso intrapreso sembra essere quello giusto.

