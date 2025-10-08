Lazio, finalmente una rimonta (a metà): contro il Torino il segnale di una rinascita

RASSEGNA STAMPA - Non è arrivata una vittoria, ma un segnale sì. La Lazio di Sarri ha ritrovato una scintilla di orgoglio e carattere, qualità che sembravano smarrite. Contro il Torino, dopo lo svantaggio iniziale, è arrivata una reazione vera: un pareggio che vale più di un punto, perché racconta di una squadra viva, capace di reagire e di non lasciarsi travolgere dagli eventi. È un passo avanti, piccolo ma significativo.

Per ritrovare una Lazio così determinata nel rialzarsi dopo un gol subito, ricorda il Corriere dello Sport, bisogna tornare indietro al 29 dicembre 2023, quando i biancocelesti ribaltarono il Frosinone all’Olimpico con Castellanos, Isaksen e Patric. Da allora, ogni volta che la squadra era andata sotto, non era più riuscita a rimontare: sette sconfitte in quattordici gare, spesso senza nemmeno segnare dopo il vantaggio avversario.

Contro il Toro non è stata una partita perfetta, anzi, ma stavolta la Lazio non si è spenta. Ha reagito due volte, mostrando compattezza, spirito di squadra e la capacità di restare aggrappata alla partita anche nei momenti difficili. Non basta per parlare di svolta, ma è un indizio prezioso. Dopo settimane in cui la squadra si scioglieva al primo gol subito, contro il Torino si è vista una reazione emotiva e collettiva diversa: rabbia, determinazione e voglia di non arrendersi. È una “rimonta a metà”, certo, ma può diventare il punto di partenza per ricostruire fiducia e continuità.