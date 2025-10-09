Lazio, crescono le spese per le società di Lotito: ecco i nuovi dati
RASSEGNA STAMPA - Le società di Claudio Lotito e la Lazio: una questione che si ripropone puntualmente a ogni bilancio. Quanto costano i servizi forniti dalle aziende del presidente? Secondo quanto riportato da Calcio e Finanza e ripreso dal Corriere dello Sport, la relazione finanziaria al 30 giugno 2025 — da poco pubblicata — offre nuovi dettagli.
Nel corso dell’esercizio 2025, chiuso con una perdita di 17,1 milioni di euro, la Lazio ha sostenuto spese per 6,7 milioni di euro destinate ai servizi gestiti dalle società riconducibili a Lotito. Un leggero incremento rispetto ai 6,38 milioni del 2023-24, dovuto a costi differenti rispetto alla stagione precedente.
Le voci comprendono interventi di manutenzione a Formello, servizio mensa quotidiano e durante i ritiri, supporto informatico, gestione del magazzino tecnico, servizi finanziari, vigilanza e sanificazione.
Nel bilancio del club si precisa inoltre che tutte le operazioni sono state svolte nel rispetto delle regole di trasparenza e a normali condizioni di mercato, come previsto dalle procedure sulle parti correlate.