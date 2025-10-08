Lazio, il retroscena su Castellanos: non era contento del ritorno di Sarri

RASSEGNA STAMPA - Non il migliore dei rapporti. Il ritorno di Sarri sulla panchina della Lazio ha reso felici tantissimi giocatori in rosa, ma non tutti. Uno dei più negativi era sicuramente Castellanos, come riportato da Il Messaggero. L'attaccante argentino, infatti, non era rimasto contentissimo dopo gli otto mesi vissuti con il tecnico nella stagione 2023/24. In quell'occasione aveva giocato poco, davanti aveva un bomber di razza come Ciro Immobile e lo spazio era minimo. Per questo, all'annuncio dell'ingaggio del Comandante, il Taty non era tra i più elettrizzati.

