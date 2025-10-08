Bologna, tutto pronto per il ritorno di Immobile: l'ex Lazio disponibile a fine mese

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Ciro Immobile è pronto a tornare. L’attaccante, fermo dalla prima giornata di campionato per infortunio contro la Roma, sta completando il recupero a Casteldebole e, come scrive il Corriere dello Sport, sarà disponibile per la partita di Firenze il 26 ottobre. Una notizia accolta con entusiasmo dal Bologna e dai suoi tifosi, che potranno contare su di lui almeno in campionato, visto che non è inserito nella lista per l’Europa League.

Per Vincenzo Italiano e il suo staff, questa non è una limitazione ma un vantaggio: l'ex capitano della Lazio sarà fresco per il campionato, mentre in Europa ci sarà alternanza tra Castro e Dallinga. La società aveva infatti deciso di aggiungere un terzo attaccante proprio per affrontare una stagione intensa tra campionato, Europa League, Supercoppa e Coppa Italia.

Con il suo ritorno, Immobile porterà esperienza, istinto da goleador e la capacità di sfruttare al meglio i cross e le palle in area, diventando un’arma in più per una squadra che ora ha imparato a giocare con intensità e fiducia.