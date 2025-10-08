Calciomercato Lazio | Castellanos, la società ha fatto il prezzo per gennaio: i dettagli

RASSEGNA STAMPA - Niente Sud America. Il Taty Castellanos vuole rimanere in Europa per tornare in Nazionale e giocare il Mondiale. L'ha confermato lui stesso in un'intervista rilasciata a un giornalista argentino: l'ipotesi del Flamengo, quindi, che si era fatto avanti nei mesi scorsi, non è stata davvero presa in considerazione dal centravanti della Lazio.

Ma per un grande club europeo le cose potrebbero cambiare. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, fra giugno e luglio c'erano stati i sondaggi di Villareal, Real Betis, Nottingham Forest, Everton, Burnley, West Ham e Wolverhampton. Lotito e Fabiani, però, l'hanno blindato subito dopo aver scoperto il blocco del mercato.

A gennaio invece, se ci fosse la possibilità di fare acquisti a saldo zero, la società potrebbe vendere l'argentino per un'offerta da 30-35 milioni di euro con Sarri che darebbe il via libera. Tutto questo, ovviamente, a patto che arrivi un degno sostituto in attacco. Già in estate il Comandante l'avrebbe rimpiazzato con uno tra Raspadori, Oyarzabal e Pio Esposito.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.